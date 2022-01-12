Червиченко: атака «Динамо» со Смоловым станет сильнейшей в РПЛ

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о трансфере Фёдора Смолова в столичное «Динамо».
Червиченко: атака «Динамо» со Смоловым станет сильнейшей в РПЛ
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«Смолов способен забивать мячи из любых позиций. А у «Динамо» есть быстрая и дерзкая молодёжь: Арсен Захарян и Александр Тюкавин. С приходом Фёдора у команды будет, наверное, самое лучшее нападение в стране», — цитирует Червиченко РИА Новости.

По мнению Червиченко, возможно, из-за возраста Смолов уже не такой быстрый, но отсутствие скорости 31-летний форвард компенсирует опытом.

Нападающий сборной России 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Контракт Смолова с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на год.

«Динамо» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 38 очками лидирует в чемпионате.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о трансфере Смолова.

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