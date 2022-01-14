«Филадельфия» уступила «Бостону» в матче НХЛ, несмотря на передачу Проворова

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«Филадельфия Флайерз» потерпела поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Филадельфия» уступила «Бостону» в матче НХЛ, несмотря на передачу Проворова
  • AP

Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Брюинз» хет-трик оформил Давид Пастрняк. А у гостей шайбы забросили Кэм Аткинсон и Джоэль Фараби.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.

Для «Филадельфии» это уже шестое поражение подряд. «Бостон» же выиграл четвёртую встречу.

Ранее сообщалось, что дубль Егора Чинахова помог «Коламбус Блю Джекетс» разгромить «Каролину Харрикейнз» в матче НХЛ.

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