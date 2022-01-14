Дубль Чинахова помог «Коламбусу» разгромить «Каролину» в матче НХЛ
- AP
Встреча прошла в Роли и завершилась в пользу гостей — 6:0.
В составе «Блю Джекетс» дубль оформил россиянин Егор Чинахов, а также по разу отличились Эмиль Бемстрём, Патрик Лайне, Коул Силлинджер и Джек Рослович.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.
«Коламбус» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Каролина» располагается на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что шайба Павла Бучневича с передачи Ивана Барбашёва принесла «Сент-Луис Блюз» победу над «Сиэтл Кракен» в НХЛ.