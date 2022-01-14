Дубль Чинахова помог «Коламбусу» разгромить «Каролину» в матче НХЛ

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«Коламбус Блю Джекетс» одержал разгромную победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль Чинахова помог «Коламбусу» разгромить «Каролину» в матче НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Роли и завершилась в пользу гостей — 6:0.

В составе «Блю Джекетс» дубль оформил россиянин Егор Чинахов, а также по разу отличились Эмиль Бемстрём, Патрик Лайне, Коул Силлинджер и Джек Рослович. 

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

«Коламбус» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Каролина» располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что шайба Павла Бучневича с передачи Ивана Барбашёва принесла «Сент-Луис Блюз» победу над «Сиэтл Кракен» в НХЛ.

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