Дубль Чинахова помог «Коламбусу» разгромить «Каролину» в матче НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал разгромную победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Роли и завершилась в пользу гостей — 6:0.

В составе «Блю Джекетс» дубль оформил россиянин Егор Чинахов, а также по разу отличились Эмиль Бемстрём, Патрик Лайне, Коул Силлинджер и Джек Рослович.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

«Коламбус» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Каролина» располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что шайба Павла Бучневича с передачи Ивана Барбашёва принесла «Сент-Луис Блюз» победу над «Сиэтл Кракен» в НХЛ.