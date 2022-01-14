Шайба Бучневича с передачи Барбашёва принесла «Сент-Луису» победу над «Сиэтлом» в НХЛ
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Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 2:1.
В составе гостей отличился на 16-й минуте Александер Веннберг. «Блюз» в начале второго периода ответил голом Роберта Томаса (42'). А на старте третьего периода россиянин Павел Бучневич забросил победную для хозяев шайбу с передачи соотечественника Ивана Барбашёва (46').
Для Бучневича этот гол стал 14-м в 33 матчах сезона.
«Кракен» потерпел восьмое поражение подряд.
Ранее сообщалось, что две голевые передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ.