Шайба Бучневича с передачи Барбашёва принесла «Сент-Луису» победу над «Сиэтлом» в НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» взял верх над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Бучневича с передачи Барбашёва принесла «Сент-Луису» победу над «Сиэтлом» в НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 2:1.

В составе гостей отличился на 16-й минуте Александер Веннберг. «Блюз» в начале второго периода ответил голом Роберта Томаса (42'). А на старте третьего периода россиянин Павел Бучневич забросил победную для хозяев шайбу с передачи соотечественника Ивана Барбашёва (46').

Для Бучневича этот гол стал 14-м в 33 матчах сезона.  

«Кракен» потерпел восьмое поражение подряд.

Ранее сообщалось, что две голевые передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ.

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