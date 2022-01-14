Шайба Бучневича с передачи Барбашёва принесла «Сент-Луису» победу над «Сиэтлом» в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» взял верх над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 2:1.

В составе гостей отличился на 16-й минуте Александер Веннберг. «Блюз» в начале второго периода ответил голом Роберта Томаса (42'). А на старте третьего периода россиянин Павел Бучневич забросил победную для хозяев шайбу с передачи соотечественника Ивана Барбашёва (46').

Для Бучневича этот гол стал 14-м в 33 матчах сезона.

«Кракен» потерпел восьмое поражение подряд.

Ранее сообщалось, что две голевые передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ.