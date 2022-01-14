Две голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев отличились Стивен Стэмкос (4'), Энтони Чирелли (20'), Борис Катчук (52') и Брейден Пойнт (59'). Российский нападающий команды Никита Кучеров отдал две результативные передачи. У «Кэнакс» шайбы забросили Мэттью Хаймор (13) и Тайлер Мотт (56').

«Тампа» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, «Ванкувер» находится на 13-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что хет-трик Кучерова помог «Тампе» разгромить «Баффало Сэйбрз».