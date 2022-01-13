Трусова заявила, что не бросит попыток прыгнуть тройной аксель

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё падение с тройного акселя в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Аксель не получился, как обычно. Буду работать, надеюсь, что в будущем получится. Пока не могу именно в нужный момент его прыгнуть. На тренировках получается, а на соревнованиях — нет. Процентов 70 удачных попыток на тренировках. Может быть, здесь психологическая проблема какая-то. Нужен ли мне психолог? Я сама понимаю, что необходимо делать, и представляю примерно, что скажет психолог. Тем более со мной всегда рядом мама, она меня слушает и поддерживает. Я уже три года пытаюсь прыгнуть аксель, отказаться от идеи его прыгнуть — это значит проиграть. О том, что мне не поставили ребро на флипе, узнала только от вас. Могу сказать, что мы всегда над ним работаем, а в прокате я стараюсь держать ребро правильно», — сказала Трусова после проката.

За своё выступление Трусова получила 75,13 балла, заняв третье место.

Ранее Валиева назвала мировой рекорд в короткой программе итогом своей работы на тренировках.