Бестемьянова: в женском одиночном катании, скорее всего, выиграет Валиева

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от шансов сборной России по фигурному катанию на чемпионате Европы 2022 года.
Бестемьянова: в женском одиночном катании, скорее всего, выиграет Валиева
  • РИА Новости

«Если Грассль отвалится, то у наших мужчин есть шансы на российских пьедестал. В женском одиночном катании, скорее всего, выиграет Камила Валиева. Думаю, к нашим девушкам не подберёшься», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

Она также выделила Александру Трусову и Анну Щербакову, которые способны выступить хорошо. По мнению Бестемьяновой, именно они составят конкуренцию Камиле Валиевой.

Напомним, что чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт с 12 по 16 января 2022 года в эстонском Таллине.

Ранее Авербух назвал свою фаворитку в женском одиночном катании на ЧЕ.

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