Тренер «Питтсбурга» сообщил, что Малкин может провести первый матч сезона 12 января

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался о готовности российского форварда Евгения Малкина вернуться на лёд.

«На данный момент могу сказать, что решение по участию Малкина будет принято перед игрой. Однако нас вдохновляет прогресс, которого добился Джино. Он проделал огромную подготовительную работу, которая позволила ему выйти на этот уровень. Он очень много тренировался с командой, участвовал в двусторонних играх, а также работал в первой бригаде большинства. Мы постарались решить все задачи в процессе подготовки. Он очень усердно трудился на протяжении этого времени. Сегодня мы оценим его прогресс, а решение будем принимать завтра», — приводит слова Салливана русская версия официального сайта НХЛ.

Малкин в начале июня перенес операцию на лодыжке. 27 декабря россиянин провёл первую тренировку с полным контактом.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Анахайм Дакс». Встреча состоится 12 января, начало — в 06:00 мск.

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