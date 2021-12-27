Поздняков: игроков НХЛ искусственно лишили шанса побороться за олимпийские медали

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о решении Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запретить своим игрокам ехать на Олимпийские игры в Пекин.

«Каждый турнир — это особенная история. Так или иначе большинство команд приезжает на Олимпийские игры с надеждой на победу. Я всегда выступаю за то, чтобы на Олимпиаде была возможность выступить у всех лучших спортсменов. Жаль, что наших хоккеистов, выступающих за океаном, искусственно лишили шанса побороться за олимпийские медали. С учетом того, что аналогичная ситуация была в Пхёнчхане, получается, что с 2014 года и как минимум до 2026 года игроки НХЛ без Олимпиад. Это 12 лет, целое поколение, по сути, пропускает Игры. Конечно, это печальная ситуация для хоккея в целом и тем более для таких звезд, как Александр Овечкин или Евгений Малкин», — цитирует Позднякова ТАСС.

На олимпийском хоккейном турнире сборная России попала в группу В вместе с командой Швейцарии, Чехии и Дании. Первый матч коллектив Алексея Жамнова проведёт 9 февраля со швейцарцами.

Ранее Кросби признался, что ему очень жаль хоккеистов, которые не сыграют на ОИ-2022.