Тренер «Крыльев Советов» Осинькин рассказал, как в команде хотят заменить Сергеева

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал уход нападающего Ивана Сергеева в петербургский «Зенит».

«Мы должны идти дальше. Будем думать, каким образом заменить Сергеева — за счёт внутренних резервов или приобретения игроков», — цитирует Осинькина Sport24.

Он отметил, что клуб не сможет стать сильнее после ухода Сергеева, но это хороший посыл для всех игроков, что можно чего-то добиться, если много работать.

«Есть ли понимание по трансферам? Посмотрим, кто есть на рынке. Мы не можем взять любого футболиста, к выбору нужно подходить взвешенно и точечно», — добавил специалист.

10 января «Зенит» подтвердил переход Сергеева. В текущем сезоне нападающий провёл 20 матчей за самарский клуб, забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход Сергеева в «Зенит».