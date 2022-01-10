В «Крыльях Советов» прокомментировали переход Сергеева в «Зенит»

Спортивный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Корниленко высказался о переходе нападающего Ивана Сергеева в петербургский «Зенит».

«Мы благодарны Ивану за то время, которое он провёл в Самаре. Ваня прошёл хороший путь: сильно вырос в «Крыльях», побил массу рекордов, получил вызов в сборную. Да и сейчас нападающий по многим критериям находится на высоком уровне. Это большая работа как самого игрока, так и тренерского штаба с руководством клуба», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

Он отметил, что в Самаре игроки прогрессируют, а Сергеевым различные клубы интересовались ещё летом. Функционер также пожелал Ивану удачи в новом коллективе.

«Он профессионал. Понимает, что предстоит много работы. Всё зависит лишь от него самого. Продолжит прогрессировать — добьётся ещё больших успехов. Всегда рады видеть Ивана в Самаре. От работы с ним остались только приятные и позитивные воспоминания», — подчеркнул Корниленко.

10 января «Зенит» подтвердил переход Сергеева. В текущем сезоне нападающий провёл 20 матчей за самарский клуб, забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за Сергеева €6,15 млн.