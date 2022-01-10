«Чемпионат»: «Зенит» заплатит за Сергеева €6,15 млн

Стало известно, сколько придётся заплатить петербургскому «Зениту» за трансфер нападающего Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов».

Как сообщает «Чемпионат», петербургскому клубу нападающий обойдётся в €6,15 млн. При этом «Крылья» получат за него всего €2,15 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

Ещё €4 млн «Зенит» потратит на агентские и подъёмные выплаты.

10 января «Зенит» подтвердил переход Сергеева. В текущем сезоне нападающий провёл 20 матчей за самарский клуб, забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее комментатор Геннадий Орлов сравнил трансфер Сергеева в «Зенит» с переходами Сергея Семака и Константина Зырянова.