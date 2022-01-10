Орлов сравнил трансфер Сергеева в «Зенит» с переходами Семака и Зырянова

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу перехода в «Зенит» нападающего Ивана Сергеева, сравнив его с приходом в клуб экс-полузащитников Сергея Семака и Константина Зырянова.
Орлов сравнил трансфер Сергеева в «Зенит» с переходами Семака и Зырянова
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«Сергеев — бомбардир ФНЛ, смотрю на этот трансфер немного с опаской… Но он забил за сезон 40 мячей! Значит, навыки забивать есть. В нынешнем сезоне, например, забил шесть за «Крылья». Всё это — преимущества. Также в пользу Сергеева говорит то, что его приглашали в сборную России. Валерий Карпин же по какой-то причине его позвал… Причину вижу следующую: если мы сравниваем с Соболевым, то Сергеев не ограничен в футбольных навыках. Иван более разносторонний, может сыграть с партнёрами. Учитывая, что рядом в полузащите будут бразильцы, это может быть очень быстро. Сергеев не тормозит игру: он ведь не будет выдвинутым нападающим — это игрок группы атаки. Недостатки? На мой взгляд, он тяжеловат. Может быть, похудеет в «Зените». 26 лет — это нормальный возраст. Семак к нему присматривался, просто так ведь не берут. Для Сергеева переход в «Зенит» — вызов. Помню, как Зырянов и Семак приходили в «Зенит», на тот момент им было за 30. Но как расцвели в «Зените»!» — цитирует Орлова «Чемпионат».

В текущем сезоне нападающий провёл 20 матчей за самарский клуб, забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее Сергеев назвал переход в «Зенит» большим шагом в карьере.

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