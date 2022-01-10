Сергеев назвал переход в «Зенит» большим шагом в карьере

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Новичок «Зенита» форвард Иван Сергеев поделился эмоциями после перехода в петербургский клуб из «Крыльев Советов».
Сергеев назвал переход в «Зенит» большим шагом в карьере
  • © Официальный Twitter-аккаунт ФК «Крылья Советов»

«Если честно, то я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а «Зенит» — большой клуб. Я буду стараться проявить себя, чтобы показать здесь максимум своих возможностей. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, недостоин этого вызова. Каждый из нас получает в жизни какие-то шансы, которыми необходимо воспользоваться. Думаю, что это один из таких шансов для меня. «Зенит» — это топ-клуб, чемпион страны. Для меня это большой шаг в карьере, и я буду стараться его использовать и помогать команде», — приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне нападающий провёл 20 матчей за самарский клуб, забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее «Зенит» объявил о переходе Сергеева из «Крыльев Советов».

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