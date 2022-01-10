РИА Новости: группа хоккеистов «Спартака» отравилась во Владивостоке

В московском «Спартаке» выявлено большое количество отравившихся хоккеистов после выезда во Владивосток.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Имена и количество отравившихся игроков пока не сообщается. При этом в команде также есть и заболевшие коронавирусом. В частности, таковым может быть шведский вратарь Оскар Данск.

9 января во Владивостоке «Спартак» уступил «Адмиралу» со счётом 3:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

13 января красно-белые должны сыграть против московского «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Спартак» потерпел поражение от «Адмирала» в матче КХЛ.