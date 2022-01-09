«Спартак» потерпел поражение от «Адмирала» в матче КХЛ

Московский «Спартак» на выезде проиграл владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе дальневосточного коллектива дубль оформил Даниил Гутик, который отличился на 13-й и 50-й минутах, а также шайбы забросили Динар Хамидуллин (35') и Камиль Фазылзянов (37'). У красно-белых голами ответили Николай Чебыкин (29') и Максим Цыплаков (43'), а также буллит реализовал Иван Дроздов (55').

«Адмирал» занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, а «Спартак» располагается на шестой позиции на Западе.

В параллельной игре хабаровский «Амур» уступил новосибирской «Сибирь» (0:1).

Ранее сообщалось, что КХЛ может временно приостановить чемпионат из-за сложной коронавирусной ситуации.