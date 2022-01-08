КХЛ может временно приостановить чемпионат из-за сложной коронавирусной ситуации

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после новогодних каникул примет решение по схеме проведения регулярного чемпионата сезона-2021/22 с учётом сложной коронавирусной ситуации.

«Лига рассматривает следующие варианты: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

КХЛ на следующей неделе проведёт экстренное совещание с представителями клубов, по итогам которого будет вынесено окончательное решение.

В лиге подчёркивают, что главной задачей является не допустить массовой вспышки заболевания по всей лиге. А также закончить чемпионат, провести плей-офф и определить победителя турнира.

КХЛ в 2022 году отменила семь матчей регулярного чемпионата из-за COVID-19.

Ранее в ЦСКА высказались об отмене матчей команды в КХЛ из-за вспышки коронавируса.