КХЛ может временно приостановить чемпионат из-за сложной коронавирусной ситуации

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Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после новогодних каникул примет решение по схеме проведения регулярного чемпионата сезона-2021/22 с учётом сложной коронавирусной ситуации.
КХЛ может временно приостановить чемпионат из-за сложной коронавирусной ситуации
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«Лига рассматривает следующие варианты: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

КХЛ на следующей неделе проведёт экстренное совещание с представителями клубов, по итогам которого будет вынесено окончательное решение.

В лиге подчёркивают, что главной задачей является не допустить массовой вспышки заболевания по всей лиге. А также закончить чемпионат, провести плей-офф и определить победителя турнира.

КХЛ в 2022 году отменила семь матчей регулярного чемпионата из-за COVID-19.

Ранее в ЦСКА высказались об отмене матчей команды в КХЛ из-за вспышки коронавируса.

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