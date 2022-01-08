КХЛ может временно приостановить чемпионат из-за сложной коронавирусной ситуации
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«Лига рассматривает следующие варианты: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
КХЛ на следующей неделе проведёт экстренное совещание с представителями клубов, по итогам которого будет вынесено окончательное решение.
В лиге подчёркивают, что главной задачей является не допустить массовой вспышки заболевания по всей лиге. А также закончить чемпионат, провести плей-офф и определить победителя турнира.
КХЛ в 2022 году отменила семь матчей регулярного чемпионата из-за COVID-19.
Ранее в ЦСКА высказались об отмене матчей команды в КХЛ из-за вспышки коронавируса.