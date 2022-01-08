В ЦСКА высказались об отмене матчей команды в КХЛ из-за вспышки коронавируса

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович отреагировал на отмену матчей против СКА и «Сочи» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Поэтому после консультаций с КХЛ было принято решение об отмене двух ближайших матчей команды — в Санкт-Петербурге против СКА и дома против «Сочи». Будем совместно с лигой искать оптимальное решение сложившейся ситуации», — цитирует Есмантовича ТАСС.

Напомним, что два матча были отменены из-за вспышки коронавируса в московской команде. У 17 представителей ЦСКА ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

Ранее сообщалось, что семь российских арбитров получили назначения на хоккейный турнир ОИ-2022.