В ЦСКА высказались об отмене матчей команды в КХЛ из-за вспышки коронавируса
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«Поэтому после консультаций с КХЛ было принято решение об отмене двух ближайших матчей команды — в Санкт-Петербурге против СКА и дома против «Сочи». Будем совместно с лигой искать оптимальное решение сложившейся ситуации», — цитирует Есмантовича ТАСС.
Напомним, что два матча были отменены из-за вспышки коронавируса в московской команде. У 17 представителей ЦСКА ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.
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