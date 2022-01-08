Семь российских арбитров получили назначения на хоккейный турнир ОИ-2022
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Об этом сообщает Twitter IIHF.
В число главных судей мужских соревнований вошли двое россиян — Роман Гофман и Евгений Ромасько. Глеб Лазарев, Никита Шалагин и Дмитрий Шишло отработают как линейные арбитры.
В список главных судей женского турнира были включены россиянки Дарья Абросимова и Дарья Ермак.
Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что шайбы Бучневича и Барбашёва помогли «Сент-Луису» разгромить «Вашингтон».