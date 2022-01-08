Семь российских арбитров получили назначения на хоккейный турнир ОИ-2022

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах мужского и женского хоккейных турниров на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Legion-Media

Об этом сообщает Twitter IIHF. В число главных судей мужских соревнований вошли двое россиян — Роман Гофман и Евгений Ромасько. Глеб Лазарев, Никита Шалагин и Дмитрий Шишло отработают как линейные арбитры. В список главных судей женского турнира были включены россиянки Дарья Абросимова и Дарья Ермак. Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что шайбы Бучневича и Барбашёва помогли «Сент-Луису» разгромить «Вашингтон».