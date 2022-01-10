Газзаев считает, что Василий Березуцкий привнесёт гармонию в работу тренерского штаба ЦСКА

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев считает, что армейский клуб может рассчитывать на хороший результат после возвращения в тренерский штаб команды Василия Березуцкого.
Газзаев считает, что Василий Березуцкий привнесёт гармонию в работу тренерского штаба ЦСКА
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«Алексей и Василий как одно целое. Будем надеяться, что Василий привнесёт что-то своё, что позволит ЦСКА выступить более успешно и побороться за самые высокие места. Алексей первую половину сезона провёл очень неплохо — как для молодого тренера. Думаю, поскольку они близнецы, Василий привнесёт гармонию, ребята станут дополнять друг друга, чтобы ЦСКА закончил сезон в зоне Лиги чемпионов. Возможно, в первой части чемпионата Алексею не хватило именно Василия, а сейчас он станет ещё увереннее: брат рядом, в любой ситуации подставит плечо, возьмёт часть ответственности. Будем надеяться на их успех!» — цитирует Газзаева Sport24.

10 января Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА после того, как с апреля 2021 года по январь 2022 года выполнял функции ассистента главного тренера в «Краснодаре». Его брат Алексей является наставником армейцев.

Ранее Сёмин заявил, что возвращение Василия Березуцкого принесёт пользу ЦСКА.

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