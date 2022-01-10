Сёмин: возвращение Василия Березуцкого принесёт пользу ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА в качестве асистента главного тренера.

«Конечно, хорошая новость. Это очень здорово, что ЦСКА доверяет своим бывшим футболистам, даёт им поработать в клубе, для которого они многое сделали в своё время. Думаю, что возвращение Василия Березуцкого принесёт пользу команде. Трудно сказать, как всё сложится, но я уверен, что братья Березуцкие будут плодотворно работать вместе на общее благо и отдадут все силы. Хочу пожелать им удачи и чтобы всё у них получалось во главе ЦСКА», — приводит слова Сёмина Sport24.

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА после того, как с апреля 2021 года по январь 2022-го выполнял функции ассистента главного тренера в «Краснодаре».

Ранее ЦСКА объявил о возвращении Василия Березуцкого.