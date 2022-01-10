Тарпищев считает, что Джокович не будет выступать на Australian Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу первой ракетки мира Новака Джоковича в суде по делу об аннулировании визы в Австралии.
Тарпищев считает, что Джокович не будет выступать на Australian Open
  • © AP Photo/Bernat Armangue

«Дальше ATP уже должна решать, дальше организаторы ему запретят играть, и всё. По визе он попал, но ATP до сих пор молчит, не высказывает мнение, а организаторы приняли решение, что невакцинированные не могут участвовать», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 5 января правительство Австралии аннулировало визу Джоковича. Она не предусматривала медицинского исключения. 10 января суд суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 17 по 30 января 2022 года в Мельбурне.

Ранее бывший премьер-министр Австралии отреагировал на победу Джоковича в суде.

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