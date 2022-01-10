Бывший премьер-министр Австралии отреагировал на победу Джоковича в суде

Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд отреагировал на победу первой ракетки мира Новака Джоковича в суде по делу об аннулировании визы.

«Всё это было задумано как гигантская стратегия по отвлечению внимания, в то время как в реальном мире люди не могут пройти тестирование», — написал Радд в своём Twitter.

Он недоумевает, зачем власти Австралии выдали визу, если не хотели приезда Джоковича. По мнению Радда, это огромная некомпетентность.

Напомним, что 5 января правительство Австралии аннулировало визу Джоковича, которая не предусматривала медицинского исключения.

Ранее суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича.