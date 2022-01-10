Бывший премьер-министр Австралии отреагировал на победу Джоковича в суде
- AP
«Всё это было задумано как гигантская стратегия по отвлечению внимания, в то время как в реальном мире люди не могут пройти тестирование», — написал Радд в своём Twitter.
Он недоумевает, зачем власти Австралии выдали визу, если не хотели приезда Джоковича. По мнению Радда, это огромная некомпетентность.
Напомним, что 5 января правительство Австралии аннулировало визу Джоковича, которая не предусматривала медицинского исключения.
Ранее суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича.