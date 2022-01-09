Анфиса Резцова — о золоте России в сингл-миксте: не ожидала такой яркой победы

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова оценила выступление сборной России в одиночной смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Честно говоря, я даже не ожидала такой яркой и уверенной победы, с таким огромным запасом. Спасибо огромное ребятам за невероятные эмоции», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что необходимо в таком же ритме продолжать работать: тогда на Олимпийских играх 2022 года в Пекине биатлонисты смогут завоевать золотые медали.

Российская команда, в составе которой выступили Антон Бабиков и Кристина Резцова, показала лучшее время — 41 минуту 37,1 секунды.

Серебряные медали достались сборной Австрии (+43), бронза — команде Украины (1.03,6).

Олимпиада 2022 года пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о физической форме Резцовой и её успехах в сезоне-2021/22.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить