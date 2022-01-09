Анфиса Резцова — о золоте России в сингл-миксте: не ожидала такой яркой победы

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова оценила выступление сборной России в одиночной смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Честно говоря, я даже не ожидала такой яркой и уверенной победы, с таким огромным запасом. Спасибо огромное ребятам за невероятные эмоции», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что необходимо в таком же ритме продолжать работать: тогда на Олимпийских играх 2022 года в Пекине биатлонисты смогут завоевать золотые медали.

Российская команда, в составе которой выступили Антон Бабиков и Кристина Резцова, показала лучшее время — 41 минуту 37,1 секунды.

Серебряные медали достались сборной Австрии (+43), бронза — команде Украины (1.03,6).

Олимпиада 2022 года пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о физической форме Резцовой и её успехах в сезоне-2021/22.