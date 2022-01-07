Игбун и ФК «Динамо» расторгли контракт

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Московское «Динамо» и нападающий Сильвестр Игбун по обоюдному решению сторон достигли соглашения о расторжении контракта.
Игбун и ФК «Динамо» расторгли контракт
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«Мы благодарим Сильвестра за годы, проведённые в «Динамо», и его профессиональное отношение к делу. Желаем ему новых успехов и удачи в дальнейшей карьере», — сообщает пресс-служба столичного клуба.

31-летний нигериец выступал за «Динамо» с сентября 2019 года. В 53 матчах он забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

«Динамо» (36 очков) по итогам 18 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате «Зенит» (38).

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и «Атлетико Минейро» договорились о переходе защитника сборной Парагвая Хуниора Алонсо.

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