«Краснодар» и «Атлетико Минейро» согласовали трансфер Алонсо

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«Краснодар» и «Атлетико Минейро» договорились о переходе защитника сборной Парагвая по футболу Хуниора Алонсо в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» и «Атлетико Минейро» согласовали трансфер Алонсо
  • Legion-Media

Личный контракт с парагвайским защитником будет подписан по итогам медобследования. Соглашение будет рассчитано до июня 2025 года, сообщает пресс-служба «Краснодара».

28-летний Алонсо выступает за «Атлетико Минейро» с 2020 года. В сезоне 2021 года он сыграл 22 матча в чемпионате Бразилии и забил один мяч. Также на его счету 44 игры и два гола за сборную Парагвая.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» интересуется защитником «Атлетико Минейро».

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