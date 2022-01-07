«Краснодар» и «Атлетико Минейро» согласовали трансфер Алонсо

«Краснодар» и «Атлетико Минейро» договорились о переходе защитника сборной Парагвая по футболу Хуниора Алонсо в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

Личный контракт с парагвайским защитником будет подписан по итогам медобследования. Соглашение будет рассчитано до июня 2025 года, сообщает пресс-служба «Краснодара».

«Краснодар» и «Атлетико Минейро» @Atletico согласовали трансфер Хуниора Алонсо @junior_alonso4 🤝



Личный контракт с парагвайским защитником будет подписан по итогам медобследования. Подробности 👇https://t.co/drnaHCnJPY — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 7, 2022

28-летний Алонсо выступает за «Атлетико Минейро» с 2020 года. В сезоне 2021 года он сыграл 22 матча в чемпионате Бразилии и забил один мяч. Также на его счету 44 игры и два гола за сборную Парагвая.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» интересуется защитником «Атлетико Минейро».