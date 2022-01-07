Джокович поблагодарил фанатов за поддержку в ситуации с аннулированием австралийской визы

Первая ракетка мира Новак Джокович опубликовал первое обращение к фанатам из изоляции в Австралии.

«Спасибо вам, люди со всего мира, за вашу постоянную поддержку. Я её чувствую и очень ценю», — написал Джокович в сторис своего Instagram.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который начнётся 17 января. Однако пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

В данный момент теннисист находится в иммиграционном изоляторе и подал жалобу в суд на решение пограничных служб. Окончательное решение будет принято 10 января.

Ранее сообщалось, что теннисистке Ворачовой отказали во въезде в Австралию по той же причине, что и Джоковичу.