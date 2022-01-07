Теннисистке Ворачовой отказали во въезде в Австралию по той же причине, что и Джоковичу

Чешской теннисистке Ренате Ворачовой аннулировали визу в Австралию накануне Australian Open.

Об этом сообщает ABC. В настоящее время чешская спортсменка находится в том же отеле в Мельбурне, что и первая ракетка мира Новак Джокович, оказавшийся в аналогичной ситуации. Австралийские чиновники сообщили ей, что она должна вскоре покинуть страну. Пока неясно, намерена ли Ворачова оспорить это решение.

Теннисистка въехала в Австралию в декабре 2021 года с медотводом от вакцинации, предоставленным Tennis Australia на том оснований, что она незадолго до приезда перенесла коронавирус. Чешские дипломаты поддерживают связь с 38-летней теннисисткой, однако посольство страны в столице Австралии Канберре пока не даёт публичных комментариев.

Ранее Журова раскритиковала правительство Австралии за ситуацию с Джоковичем.