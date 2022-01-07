Журова раскритиковала правительство Австралии за ситуацию с Джоковичем

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на ситуацию вокруг Новака Джоковича, которого не впустили в Австралию.

«Правительство Австралии решило в жёсткой форме продемонстрировать на Джоковиче, что у них нет ни для кого исключений, правила для всех одни. Соревнования должны проводиться исключительно по спортивному принципу, а не у кого есть прививка — тот чемпион», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что нужно теперь задуматься об отмене Australian Open. По мнению Журовой, власти Австралии доказывают всему миру, что для них нет авторитетов.

Напомним, что Джокович 5 января пытался въехать в Австралию по визе, которая не допускает медотвода от вакцинации. В настоящий момент первую ракетку мира поместили в карантинный отель. Он ждёт решения суда, который пройдёт 10 января.

Ранее сообщалось, что зампремьера Австралии в грубой форме пригрозил депортировать Джоковича.