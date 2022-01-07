Зампремьера Австралии в грубой форме пригрозил депортировать Джоковича

Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс резко высказался о ситуации вокруг первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Если Джокович не заполнил формы должным образом, получается, он шутит над суверенными правами нашей нации. Если ты прилетел в нашу страну и не говоришь нам правды, мы вышвырнем твой зад отсюда», — цитирует Джойса BBC.

Он добавил, что теннисист имеет талант, но этот талант не может быть выше суверенных правил другой страны.

Напомним, Джокович 5 января пытался въехать в Австралию по визе, которая не допускает медотвода от вакцинации. В настоящий момент первую ракетку мира поместили в карантинный отель. Он ждёт решения суда, который пройдёт 10 января.

Ранее в МВД Австралии опровергли информацию о том, что Джоковича держат «в плену».