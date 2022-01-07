В МВД Австралии опровергли информацию о том, что Джоковича держат «в плену»

Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс отреагировала на слова мамы Новака Джоковича о том, что её сына держат в плену.

«Мистера Джоковича не брали в плен в Австралии. Он может уехать в любой момент, если захочет. И пограничная служба это организует», — цитирует Эндрюс AFP News Agency.

Напомним, Джокович 5 января пытался въехать в Австралию по визе, которая не допускает медотвода от вакцинации. В настоящий момент первую ракетку мира поместили в карантинный отель. Он ждёт решения суда, который пройдёт 10 января.

Ранее сообщалось, что Надаль прошёл в полуфинал турнира в Мельбурне из-за травмы соперника.