В МВД Австралии опровергли информацию о том, что Джоковича держат «в плену»

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Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс отреагировала на слова мамы Новака Джоковича о том, что её сына держат в плену.
В МВД Австралии опровергли информацию о том, что Джоковича держат «в плену»
  • AP

«Мистера Джоковича не брали в плен в Австралии. Он может уехать в любой момент, если захочет. И пограничная служба это организует», — цитирует Эндрюс AFP News Agency.

Напомним, Джокович 5 января пытался въехать в Австралию по визе, которая не допускает медотвода от вакцинации. В настоящий момент первую ракетку мира поместили в карантинный отель. Он ждёт решения суда, который пройдёт 10 января.

Ранее сообщалось, что Надаль прошёл в полуфинал турнира в Мельбурне из-за травмы соперника.

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