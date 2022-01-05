«Барселона» одержала волевую победу над «Линаресом» в 1/16 Кубка Испании

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«Барселона» на выезде взяла верх над «Линаресом» в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.
«Барселона» одержала волевую победу над «Линаресом» в 1/16 Кубка Испании
  • AFP
  • © JORGE GUERRERO

Встреча прошла в Линаресе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева вышли вперёд на 19-й минуте благодаря голу Антонио Диаса. Каталонцы же ответили голами Усмана Дембеле и  Феррана Жутглы на 63-й и 69-й минутах.

Таким образом, подопечные Хави пробились в 1/8 финала  национального Кубка.

Ранее сообщалось, что гол Дениса Черышева на 93-й минуте вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

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