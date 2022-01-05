Наставник «Краснодара-2» считает, что вместо Гончаренко должен прийти иностранец

Главный тренер «Краснодара-2» Алексей Герасименко отреагировал на увольнение наставника основной команды Виктора Гончаренко.

«Предполагаю, что «Краснодару» нужен иностранный тренер. В составе команды есть качественные легионеры, с ними иностранному специалисту будет гораздо проще взаимодействовать, чем нашему», — цитирует Герасименко «Спорт-Экспресс».

По его мнению, подход иностранных игроков к работе не изменится при отечественном специалисте. Он также выразил уверенность, что спортивный отдел просматривает всех возможных специалистов.

5 января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Белорус возглавлял команду с апреля 2021 года. Под его руководством «быки» вылетели в этом сезоне из Кубка России, а в РПЛ после 18-го тура они занимают пятое место, набрав 29 очков.

Ранее экс-тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин назвал неожиданным решение «Краснодара» об увольнении Гончаренко.