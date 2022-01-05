Гришин назвал неожиданным решение «Краснодара» об увольнении Гончаренко

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин отреагировал на отставку белорусского специалиста Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

«Для меня это решение стало неожиданным. Если и увольнять тренера, то в декабре, после последней игры, и за что-то. Здесь же произошла какая-то вещь внутри клуба. Конечно, неожиданно, когда тренера увольняют перед сборами. Если первую часть чемпионата «Краснодар» немножко неровно прошёл, то потом начал выправляться, занимает пятое место», — цитирует Гришина «Чемпионат».

5 января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Белорус возглавлял команду с апреля 2021 года. Под его руководством «быки» вылетели в этом сезоне из Кубка России, а в РПЛ после 18-го тура они занимают пятое место, набрав 29 очков.

Ранее сообщалось, что наставник «Уфы» Алексей Стукалов и экс-тренер «Балтики» Евгений Калешин претендуют на пост главного тренера «Краснодара».