«Матч ТВ»: Стукалов и Калешин претендуют на пост главного тренера «Краснодара»

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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов и экс-наставник «Балтики» Евгений Калешин входят в шорт-лист кандидатов на пост тренера «Краснодара».
«Матч ТВ»: Стукалов и Калешин претендуют на пост главного тренера «Краснодара»
  • © ФК «Велес»

Об этом сообщает «Матч ТВ».

5 января «Краснодар» отправил в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Белорус возглавлял команду с апреля 2021 года. Под его руководством «быки» вылетели в этом сезоне из Кубка России, а в РПЛ после 18-го тура они занимают пятое место, набрав 29 очков.

Ранее комментатор Константин Генич предположил, что Гончаренко мог покинуть «Краснодар» из-за конфликта с руководством.

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