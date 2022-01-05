«Матч ТВ»: Стукалов и Калешин претендуют на пост главного тренера «Краснодара»
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Об этом сообщает «Матч ТВ».
5 января «Краснодар» отправил в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.
Белорус возглавлял команду с апреля 2021 года. Под его руководством «быки» вылетели в этом сезоне из Кубка России, а в РПЛ после 18-го тура они занимают пятое место, набрав 29 очков.
Ранее комментатор Константин Генич предположил, что Гончаренко мог покинуть «Краснодар» из-за конфликта с руководством.