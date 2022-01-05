Генич: ощущение, что в «Краснодаре» был внутренний конфликт

Известный комментатор Константин Генич высказался об отставке белорусского специалиста Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

«Комплекс причин, по которым «Краснодар» принял это решение. Не совсем удовлетворительная игра команды в первой части чемпионата. Есть ощущение, что существовал внутренний конфликт в клубе, недопонимание между тренерским штабом и позицией руководства», — цитирует Генича «Матч ТВ».

Он также назвал решение неожиданным, так как в «Краснодаре» решили сменить тренера прямо перед началом сборов. Журналист предположил, что клуб при этом мог искать нового наставника уже по окончании первой части сезона.

«Отставка Зубика, который был первым приглашенным тренером Виктора Михайловича, могла сломать отношения внутри клуба. Эта была приглашенная персона главного тренера, после этого Гончаренко мог обидеться», — сказал Генич.

5 января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Белорус возглавлял команду с апреля 2021 года. Под его руководством «быки» вылетели в этом сезоне из Кубка России, а в РПЛ после 18-го тура они занимают пятое место, набрав 29 очков.

Ранее эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что «Краснодар» при Гончаренко показывал свой худший футбол в истории.