Ловчев считает, что «Краснодар» при Гончаренко показывал свой худший футбол в истории

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев отреагировал на отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

«Ганчаренко после поражения от «Кубани» в Кубке России сказал, что многие из иностранцев не понимают значения этой игры. Уже тогда над ним что-то нависло. Результат и футбол команды худшие в истории «Краснодара», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Он отметил, что тренеру для достижения результата должны предоставить нужных игроков и дать не менее года для работы, а сейчас все специалисты в РПЛ вообще не занимаются творчеством, а пытаются отстоять очки, чтобы не отправляться в отставку.

«Марко Николич в «Краснодаре»? Это шило на мыло. Я как не знал этого специалиста, так и не знаю», — добавил эксперт.

5 января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Белорус возглавлял команду с апреля 2021 года. Под его руководством «быки» вылетели в этом сезоне из Кубка России, а в РПЛ после 18-го тура они занимают пятое место, набрав 29 очков.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» предлагал возглавить команду Василию Березуцкому.