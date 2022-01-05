«Матч ТВ»: «Краснодар» предлагал возглавить команду Василию Березуцкому
- РИА Новости
Как сообщает «Матч ТВ», Березуцкий от этого отказался.
5 января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.
Белорус возглавлял команду с апреля 2021 года. Под его руководством «быки» вылетели в этом сезоне из Кубка России, а в РПЛ после 18-го тура они занимают пятое место, набрав 29 очков.
Ранее экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарёв назвал увольнение Гончаренко большой ошибкой «Краснодара».