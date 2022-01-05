«Матч ТВ»: «Краснодар» предлагал возглавить команду Василию Березуцкому

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Бывшему ассистенту главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко Василию Березуцкому предлагали сменить белорусского специалиста на посту.
«Матч ТВ»: «Краснодар» предлагал возглавить команду Василию Березуцкому
  • РИА Новости

Как сообщает «Матч ТВ», Березуцкий от этого отказался.

5 января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Белорус возглавлял команду с апреля 2021 года. Под его руководством «быки» вылетели в этом сезоне из Кубка России, а в РПЛ после 18-го тура они занимают пятое место, набрав 29 очков. 

Ранее экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарёв назвал увольнение Гончаренко большой ошибкой «Краснодара».

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