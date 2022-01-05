Пономарёв назвал увольнение Гончаренко большой ошибкой «Краснодара»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

«Сначала я думал, что это фейк. Ведь команда занимает неплохое место в чемпионате. Неожиданная новость. С чем связано такое решение? С коллективом, думаю. По-другому быть не может», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

По его мнению, никто лучше Гончаренко не справится в должности наставника «Краснодара», и после зимнего перерыва команда окажется на десятом месте в чемпионате, так как любому тренеру нужно время, чтобы дать результат.

«Это очень сложный процесс. Может, на первых парах и будет результат, но потом последует спад. Смена тренера — большая ошибка «Краснодара», — добавил эксперт.

5 января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Белорус возглавлял команду с апреля 2021 года. Под его руководством «быки» вылетели в этом сезоне из Кубка России, а в РПЛ после 18-го тура они занимают пятое место, набрав 29 очков.

Ранее комментатор Георгий Черданцев заявил, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий стал ему напоминать президента «Спартака» Леонида Федуна.