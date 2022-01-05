Пономарёв назвал увольнение Гончаренко большой ошибкой «Краснодара»

Короткая ссылка
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».
Пономарёв назвал увольнение Гончаренко большой ошибкой «Краснодара»
  • @pfc_cska
  • Twitter

«Сначала я думал, что это фейк. Ведь команда занимает неплохое место в чемпионате. Неожиданная новость. С чем связано такое решение? С коллективом, думаю. По-другому быть не может», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

По его мнению, никто лучше Гончаренко не справится в должности наставника «Краснодара», и после зимнего перерыва команда окажется на десятом месте в чемпионате, так как любому тренеру нужно время, чтобы дать результат.

«Это очень сложный процесс. Может, на первых парах и будет результат, но потом последует спад. Смена тренера — большая ошибка «Краснодара», — добавил эксперт.

5 января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Белорус возглавлял команду с апреля 2021 года. Под его руководством «быки» вылетели в этом сезоне из Кубка России, а в РПЛ после 18-го тура они занимают пятое место, набрав 29 очков. 

Ранее комментатор Георгий Черданцев заявил, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий стал ему напоминать президента «Спартака» Леонида Федуна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить