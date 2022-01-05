Черданцев заявил, что владелец «Краснодара» Галицкий стал ему напоминать Федуна

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Известный комментатор Георгий Черданцев высказался об увольнении главного тренера Виктора Гончаренко из «Краснодара», сравнив владельца клуба Сергея Галицкого с собственником московского «Спартака» Леонидом Федуном.
Черданцев заявил, что владелец «Краснодара» Галицкий стал ему напоминать Федуна
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«В заявлении на официальном сайте клуба говорится, что с Гончаренко не «расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон», а «отправлен в отставку»? Мне кажется, что некрасиво делать такие новогодние подарки. Тем более сообщать об этом между Рождеством и Новым годом. Тогда логичнее было прощаться сразу после матча с «Нижним Новгородом», чтобы человек имел больше времени на поиски работы. Прочитал, что объявили сейчас, поскольку за это время нашли и договорились с другим тренером. То есть если бы не договорились, то Гончаренко остался бы в команде? А договорились — до свидания? Без «спасибо» и всего прочего. Если это так, то это совершенно некрасивая история. Как бы то ни было, но по импульсивности принятия решений Сергей Галицкий стал очень напоминать Леонида Федуна. Хотя изначально мне казалось, что это совсем разные люди», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

5 января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Ранее Хохлов признался, что не понял решения уволить Гончаренко из «Краснодара».

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