Хохлов признался, что не понимает решения уволить Гончаренко из «Краснодара»

Российский футбольный тренер Дмитрий Хохлов прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

«Непонятное решение отправить в отставку Гончаренко. Он ведь только недавно возглавил «Краснодар». Видимо, он не показал результат, тот футбол, который хочет видеть руководство клуба. Моментами команда играла неплохо, иногда мне не очень нравилось. Тот «Краснодар», который был при Кононове, я не увидел до сих пор. Его работа в «Локомотиве» мне понравилась. Сумеет ли он выстроить игру в «Краснодаре», покажет лишь время. У «Краснодара» всё равно остаются шансы на еврокубки, вне зависимости от того, какой тренер будет руководить командой. Впереди предсезонные сборы», — цитирует Хохлова «РБ Спорт».

5 января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Ранее источник назвал одну из причин увольнения Гончаренко.