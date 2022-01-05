В «Нижнем Новгороде» рассказали о стадии переговоров с Жирковым

Генеральный директор футбольного клуба «Нижний Новгород» Равиль Измайлов рассказал, как проходят переговоры с защитником Юрием Жирковым.

«В этом году переговоры пока не идут. Мы друг друга уважаем, поэтому дали время на отдых и нам, и Юрию. Пока всё на той же стадии. Было принято решение вернуться к переговорам после новогодних праздников. Пока пауза на важные ключевые решения в эти дни», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».

В настоящее время 38-летний футболист пребывает в статусе свободного агента, после того как летом истёк его контракт с «Зенитом». Он также известен по выступлениям за «Динамо», «Анжи», «Челси» и ЦСКА.

«Нижний Новгород» после 18 туров РПЛ имеет 19 очков и занимает 13-е место в таблице.

Ранее в «Химках» рассказали об интересе к Жиркову.