В «Химках» рассказали об интересе к Жиркову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал об интересе клуба к защитнику Юрию Жиркову.

«Всякий клуб хотел бы видеть его в своём составе, в том числе и мы рассматриваем подобное предложение. Всё будет зависеть от условий клуба и игрока, чтобы в дальнейшем принимать какое-либо решение», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

38-летний игрок в данный момент является свободным агентом. Последней командой Жиркова был «Зенит», который он покинул летом 2021 года в связи с истечением срока действия контракта.

Ранее сообщалось, что Магкеев отправится на зимние сборы с «Локомотивом».