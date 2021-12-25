Магкеев отправится на зимние сборы с «Локомотивом»
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«На сборы с командой он поедет. Там продолжит проходить реабилитацию, будет плавно переходить к беговой работе», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».
Он также сообщил, что в настоящий момент футболист находится на лечении в Германии. После присоединения к команде Магкеев будет заниматься по индивидуальной программе.
Напомним, что игрок получил травму в матче девятого тура РПЛ с «Химками» (0:0).
Ранее сообщалось, что в ближайшие часы Торрес станет игроком «Барселоны».