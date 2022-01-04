Свищёв назвал исторической победу Непряевой на «Тур де Ски»

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о победе Натальи Непряевой в общем зачёте многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» 2022 года.

«Наша Наталья Непряева установила историческое достижение. Мы знаем, как тяжело сейчас проходят международные соревнования, с какими ограничениями и давлением сталкиваются наши спортсмены. В этих условиях победа Непряевой вдвойне ценна», — цитирует РИА Новости Свищёва.

26-летняя лыжница из Твери впервые в карьере выиграла «Тур де Ски». Ранее россиянки не добивались такого успеха.

В общем личном зачёте вслед за Непряевой расположилась шведка Эбба Андерссон, а третьей стала норвежка Хейди Венг.

До этого Непряевой удавалось стать второй по итогам общего зачёта в 2019 и 2020 годах. А в прошлом сезоне на второй позиции расположилась другая россиянка — Юлия Ступак.

Ранее Непряева поделилась эмоциями от своей победы в общем зачёте «Тур де Ски».