Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и вышло в лидеры на Западе

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Московское «Динамо» в гостях нанесло поражение ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и вышло в лидеры на Западе
  • РИА Новости

Игра, которая прошла в Ярославле, завершилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

В составе «Динамо» шайбы забросили Дмитрий Рашевский (26-я минута) и Станислав Галиев (54-я). У хозяев отличился Артём Анисимов (31-я).

Нападающий столичной команды Богдан Якимов провёл свой 300-й матч в КХЛ.

«Динамо» (63 очка) лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» (54) идёт на шестом месте.

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл в овертайме «Салават Юлаев» в матче КХЛ.

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