Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и вышло в лидеры на Западе
- РИА Новости
Игра, которая прошла в Ярославле, завершилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.
В составе «Динамо» шайбы забросили Дмитрий Рашевский (26-я минута) и Станислав Галиев (54-я). У хозяев отличился Артём Анисимов (31-я).
Нападающий столичной команды Богдан Якимов провёл свой 300-й матч в КХЛ.
«Динамо» (63 очка) лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» (54) идёт на шестом месте.
Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл в овертайме «Салават Юлаев» в матче КХЛ.