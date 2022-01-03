«Металлург» обыграл в овертайме «Салават Юлаев» в матче КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» обыграл в овертайме «Салават Юлаев» в матче КХЛ
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Игра, которая прошла в Уфе, завершилась со счётом 4:3 в пользу команды с Урала.

В составе «Металлурга» шайбы забросили Андрей Чибисов (21-я минута), Никита Коростелёв (24-я, 27-я) и Филипп Майе (62-я). У «Салавата» голами отметились Данил Башкиров (28-я, 60-я) и Виктор Тихонов (33-я).

«Металлург» в турнирной таблице Восточной конференции вышел на первое место. «Салават Юлаев» занимает четвёртую позицию.

Ранее сообщалось, что дубль Дмитрия Кагарлицкого помог «Ак Барсу» обыграть «Сибирь» в матче КХЛ.

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