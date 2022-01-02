Футболист «Славен Белупо» Главчич рассказал об интересе к нему со стороны ЦСКА

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Полузащитник хорватского «Славен Белупо» Неманья Главчич подтвердил, что им интересовались московский ЦСКА и греческий ПАОК.
Футболист «Славен Белупо» Главчич рассказал об интересе к нему со стороны ЦСКА
  • Legion-Media

«Это правда, многие клубы следили за моей игрой в прошлом сезоне, который был очень успешен. Я стараюсь абстрагироваться от этого, потому что хочу выкладываться на все сто на футбольном поле, а всё остальное откладывать в сторону», — приводит слова Главчича Alo.

24-летний игрок выступает за «Славен Белупо» с 2019 года. В этом сезоне он провёл 20 матчей за команду и отдал три результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Парагвая Медина подпишет контракт с ЦСКА.

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