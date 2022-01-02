Футболист «Славен Белупо» Главчич рассказал об интересе к нему со стороны ЦСКА
- Legion-Media
«Это правда, многие клубы следили за моей игрой в прошлом сезоне, который был очень успешен. Я стараюсь абстрагироваться от этого, потому что хочу выкладываться на все сто на футбольном поле, а всё остальное откладывать в сторону», — приводит слова Главчича Alo.
24-летний игрок выступает за «Славен Белупо» с 2019 года. В этом сезоне он провёл 20 матчей за команду и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Парагвая Медина подпишет контракт с ЦСКА.