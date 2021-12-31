Журналист TyC Sports: Медина подпишет контракт с футбольным ЦСКА

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Полузащитник сборной Парагвая по футболу Хесус Медина близок к переходу в московский ЦСКА.
Журналист TyC Sports: Медина подпишет контракт с футбольным ЦСКА
  • AP

24-летний футболист и армейский клуб согласовали условия контракта, сообщает в своём Twitter журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло.

Соглашение с игроком Главной футбольной лиги «Нью-Йорк Сити» будет рассчитано до июня 2025 года. Медина перейдёт в ЦСКА на правах свободного агента.

Парагвайский хавбек перешёл в «Нью-Йорк Сити» в 2018 году. За это время Медина в 119 матчах в различных турнирах забил 26 мячей и отдал десять голевых передач. В составе сборной Парагвая он провёл один матч.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе в команду защитника австрийского «Тироля» Леона Классена.

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