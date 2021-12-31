Журналист TyC Sports: Медина подпишет контракт с футбольным ЦСКА

Полузащитник сборной Парагвая по футболу Хесус Медина близок к переходу в московский ЦСКА.

24-летний футболист и армейский клуб согласовали условия контракта, сообщает в своём Twitter журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло.

🚨El talentoso 🇵🇾 Jesús Medina jugará en el CSKA Moscú.

*️⃣Ya existe un acuerdo de palabra para que firme hasta junio de 2025.

*️⃣El futbolista llega con el pase en su poder luego de salir campeón con el New York City FC de la MLS. #TratoHechopic.twitter.com/S2OG4faPto — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 31, 2021

Соглашение с игроком Главной футбольной лиги «Нью-Йорк Сити» будет рассчитано до июня 2025 года. Медина перейдёт в ЦСКА на правах свободного агента.

Парагвайский хавбек перешёл в «Нью-Йорк Сити» в 2018 году. За это время Медина в 119 матчах в различных турнирах забил 26 мячей и отдал десять голевых передач. В составе сборной Парагвая он провёл один матч.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе в команду защитника австрийского «Тироля» Леона Классена.