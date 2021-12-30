Мостовой высказался о переходе Классена в «Спартак»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе в команду защитника австрийского «Тироля» Леона Классена.
Мостовой высказался о переходе Классена в «Спартак»
  • Legion-Media

«То, что Классен молодой, — это хорошо. То, что он не особо известный, — плохо. Пока никто не знает, кто он, как он играет, плох ли он. Тем более, если мы узнаем цену, может быть, всё и перевернётся. У «Спартака» есть своя академия, «Спартак-2», и, может быть, стоило там посмотреть. Там и платить не нужно. Если же за Классена отдали копейки, то ничего страшного», — цитирует Мостового «Чемпионат».

21-летний защитник подписал контракт со «Спартаком» до лета 2025 года. Классен имеет российский паспорт, поэтому не будет считаться легионером в РПЛ.

Ранее отец Классена заявил, что является фанатом «Спартака».

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